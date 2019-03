L'Olimpia è un ciclone 110-91: Torino è spazzata via

Massimo Sarti

MILANO - Reduce da cinque vittorie in Eurolega, l'Olimpia si conferma in un eccellente momento, spazzando via Torino con un roboante 110-91. Ottima prova collettiva tra i biancorossi, con ben cinque giocatori in doppia cifra di punti. Brilla Della Valle, autore di 21 punti. Grazie a un parziale di 11-0, Milano dà la prima spallata alla partita. Torino non ha la forza di reagire e va sotto, pesantemente, nel punteggio. La squadra di Pianigiani segna la bellezza di 61 punti in 20' di gioco, dominando su entrambi i lati del campo.

Nella ripresa, la squadra di Pianigiani continua a segnare con facilità irrisoria, mantenendo Torino a debita distanza. Non arriva, per un soffio, il record di punti segnati in campionato (resta il primato di 112 punti rifilati a Pesaro). Per l'AX, una vittoria meritatissima e mai in discussione (la 17esima in campionato, a fronte di tre ko). Venezia, seconda in classifica, resta a -6.

© RIPRODUZIONE RISERVATA