L'Olimpia è tornata a sorridere pure in A

MILANO - Dopo il successo sul Panathinaikos (96-87) in Eurolega, l'Olimpia torna a sorridere anche in campionato, battendo Treviso 91-67. Gara complicata per tre quarti, con il quintetto trevigiano che risponde colpo su colpo ai tentativi di fuga dei padroni di casa, eccezionalmente di scena all'Allianz Cloud (ex Palalido).

Nell'ultimo periodo i biancorossi mettono le marce alte e, grazie ad un super Sykes (18 punti), conquistano la preziosa vittoria. Turno di riposo per Rodriguez e Micov, risposte importanti da Gudaitis (15 punti) e Scola (15 punti). «Il commento alla gara si riduce alle solite cose: se giochi con aggressività mentale e fisica, vincendo qualche duello diretto, la partita cambia. Abbiamo alzato l'intensità», le parole di coach Messina nel post match. Non mancano gli applausi per l'ottimo apporto di Sykes: «La buona notizia è Sykes, che ci dà atletismo e imprevedibilità che non avevamo». Una battuta anche su Moraschini, uscito malconcio: «Siamo preoccupati. Domani faranno gli esami, speriamo non ci sia nulla al polpaccio». Domani l'Olimpia torna in campo. Trasferta sul difficile campo dell'Efes in Turchia, leader in Eurolega.(F.Pon.)

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

