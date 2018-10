«L'Olimpia è pronta per una stagione super»

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Conquistata la Supercoppa italiana (per la terza volta consecutiva), l'Olimpia si appresta a iniziare regular season in serie A di basket e anche l'Eurolega.Il presidente Proli è stato chiaro: «Dovremo essere pronti su tutti i fronti». In effetti, la società biancorossa ha allestito un roster di primissimo livello che ha tutte le carte in regola per ben figurare a ogni livello, sia nazionale che internazionale. Confermato lo zoccolo duro della passata stagione, sono arrivati elementi di caratura internazionale, su tutti James e Nedovic, già devastanti nelle Final Four di Brescia nell'ultimo weelend. Coach Pianigiani ha a disposizione tantissimo talento, tutto da amalgamare: «Non siamo all'anno zero, ma abbiamo tanta strada da fare e lo sappiamo. La scorsa stagione abbiamo vinto la Supercoppa ma non sapevamo cosa aspettarci da quel momento in avanti. Adesso abbiamo più certezze».Quelle certezze che il popolo biancorosso si aspetta di vedere già all'esordio in campionato. Domenica (palla a due alle 17,30, diretta Eurosport 2), saranno in tantissimi al Forum per la sfida con Brindisi.Milano ha voglia di alzare tanti trofei e ha tutte le intenzioni di dettar legge sin dall'inizio. Il Triplete nazionale è il primo obiettivo, ma centrare la qualificazione in Europa sarebbe fantastico.riproduzione riservata ®