L'Olimpia di scena a Reggio Emilia per il Monday night «Vittoria d'obbligo»

MILANO - Monday night per l'Olimpia. Reduce dalla sconfitta sul campo del Cska in Eurolega (101-95), Milano va visita a Reggio Emilia (palla a due alle 20,30, diretta Eurosport Player). Coach Pianigiani, in vista della decisiva sfida di Eurolega di giovedì con l'Olympiacos, dovrebbe ricorrere ad un ampio turnover. Assente Nunnally (per problemi famigliari), possibile riposo per altri titolari. Ci sarà, invece, Della Valle, il grande ex della partita: «Ci penso da un po' di tempo. Già, ho appositamente aspettato di tornare a Reggio anche da turista fino al giorno in cui ci avrei giocato, perché saranno emozioni fortissime. Nella mia testa questo giorno gira da parecchio tempo. Saranno sensazioni incredibili, non so neanche come descriverle».

Sono 58 i precedenti tra le due squadre, con 41 vittorie per l'Olimpia e 17 di Reggio Emilia.

