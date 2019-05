L'Olimpia crolla al Forum 79-86 contro Sassari in gara1 di semifinale

Massimo Sarti

MILANO - Ci risiamo! Come al cospetto della Sidigas Avellino, anche con Sassari, l'Olimpia toppa la prima partita casalinga della serie di semifinale, perdendo 79-86 ed uscendo tra i fischi del Forum. Altre gatte da pelare per coach Simone Pianigiani, costretto a non fallire la gara2 di domani sera, sempre ad Assago. Piccolo particolare non insignificante: dall'altra parte, con Gianmarco Pozzecco non si perde da 20 gare ufficiali consecutive. Un vero e proprio stato di grazia.

Esordio in questi playoff per Mike James, che aveva saltato l'intera serie dei quarti. Gli lascia spazio, nella rotazione Olimpia, Jerrells. Dopo un primo quarto di equilibrio (18-16 per Milano), Sassari inizia il secondo periodo con un parziale favorevole di 13-0 che innalza l'autostima già altissima degli ospiti e rischia di minare gli equilibri biancorossi. Milano con pazienza torna sotto, rimettendo il naso avanti sul 52-50 a metà terzo quarto. I padroni di casa non riescono a risolvere un paio di rebus: Rashawn Thomas (25 punti con 9/14 dal campo e 11 rimbalzi) e soprattutto Stefano Gentile, che tiene su i suoi quando Micov (miglior marcatore Olimpia con 16 punti), Tarczewski e Nedovic provano a prendere per mano Milano. Per il fratello dell'ex capitano delle Scarpette Rosse Alessandro prestazione mostruosa: 26 punti con 8/10 da due e 3/5 da tre.

Sul 70-72 James (12 punti con -20 di plus/minus) perde palla e concede a Polonara un gioco da tre punti: è l'evento che marchia a fuoco la gara. Sassari vola sul 70-79 e non viene più ripresa. Sulla tripla del possibile -3 fallita a 30 dal termine dall'indomito Cinciarini svaniscono le residue speranze di Milano. Amen.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

