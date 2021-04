L'Olimpia con la testa in Eurolega ma è gran rimonta a Pesaro: 88-81

Fabrizio Ponciroli

Prova d'orgoglio dell'Olimpia. Nonostante il massiccio turnover, Milano si impone sul campo delle VL Pesaro (88-81), al termine di una splendida rimonta firmata dalle seconde linee. Coach Messina, in vista di gara 3 di Eurolega sul campo del Bayern Monaco (serie sul 2-0 per i biancorossi), lascia a riposo tre assi, ovvero Rodriguez, Hines e Delaney.

Inizio choc dei milanesi che vanno sotto pesantemente nel punteggio (31-14 Pesaro). Oltre ai soliti noti Punter, Shields e LeDay (22 punti, miglior marcatore in casa AX), la rimonta passa anche dai vari Cinciarini, Biligha e soprattutto Micov. Nel terzo periodo, parziale di 17 a 4 dell'Olimpia che torna a contatto. Finale in volata. Le triple di Micov e Leday nel convulso finale regalano a Milano un successo di grande orgoglio. Il modo migliore per prepararsi al terzo atto della serie con Monaco. A fine gara, coach Messina è soddisfatto: «Abbiamo avuto un pessimo inizio punito dal gioco in velocità di Pesaro, ma la squadra è stata molto brava a giocare con orgoglio e a non accettare una sconfitta che in un momento come questo, in mezzo a una serie di playoff di Eurolega poteva anche non sembrare così grave. Per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita e la reazione che hanno avuto».

