L'Olimpia con i cerotti a Pistoia

MILANO - Reduce dalla fondamentale vittoria, in Eurolega, alle Canarie (106-104), l'Olimpia sarà di scena oggi, nel posticipo della 18esima giornata di A, sul campo di Pistoia (ore 20,30, diretta Eurosport Player). L'umore in casa biancorossa non è dei migliori.Gudaitis ha riportato, contro Gran Canaria, la lesione del legamento crociato anteriore della capsula articolare e della tibia prossimale del ginocchio sinistro.Per il centro lituano, stagione finita. L'ennesimo infortunio in una stagione in cui l'AX ha sempre l'infermeria piena, come confermano gli stop a Nedovic, Tarczewski, Della Valle, Jerrells e tanti altri piccoli acciacchi che hanno condizionato l'intero roster di coach Pianigiani. L'unica buona notizia arriva da Nunnally. Il neo acquisto ha esordito alla grande in Eurolega (22 punti), risultato determinante per la vittoria che ha rilanciato Milano in zona playoff. Anche a Pistoia, viste le tante assenze, il contributo dell'ex Avellino sarà fondamentale. L'AX punta a non perdere terreno, nonostante l'infermeria affollata e la decisione di non tornare sul mercato: a giorni tornerà disponibile Tarczewski.(F.Pon.)