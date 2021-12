L'Olimpia ci ha ripreso gusto stracciato (75-54) il Panathinaikos

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia non delude. Al termine di una gara giocata con grande attenzione, arriva il successo interno ai danni del Panathinaikos (75-54 il finale). Ottima prestazione difensiva dei biancorossi che, in attacco, ringraziano un super Hall (19 punti, 10 di fila nel decisivo quarto periodo) e Rodriguez, autore di nove assist uno più fantasmagorico dell'altro.

Per la squadra di Messina si tratta della decima vittoria stagionale in Eurolega (a fronte di cinque sconfitte). Tanti ex in campo. C'è Bentil in casa biancorossa, Evans dall'altra parte. Assenti altri due ex: Mitoglou e Nedovic, entrambi infortunati. Coach Messina inserisce Daniels nel quintetto iniziale e i risultati sono più che buoni.

Milano segna con facilità ma il Pana risponde colpo su colpo. Dopo 10', greci avanti di quattro lunghezze (19-15). Ci pensano Rodriguez e Melli a scuotere l'AX (parziale di 9 a 2). Ancora una volta, il Panathinaikos reagisce e resta in scia. All'intervallo, +4 Milano (33-29). Alla ripresa sale in cattedra Hines. Parziale di 7 a 0 per i padroni di casa che volano a +11 costringendo il Pana al time-out.

L'AX continua a pigiare sull'acceleratore, arrivano anche a +16 con una spettacolare tripla di Hall. Il primo canestro, su azione, del Panathinaikos arriva a 4'33 dal termine del terzo periodo. La difesa a zona mette in crisi l'AX. I greci tornano in scia (45-37). Si riaccende Rodriguez e Milano torna a macinare punti. Cinque assist in nove minuti per il Chacho e nuovo massimo vantaggio biancorosso (+17). Il Pana non alza bandiera bianca e prova la rimonta. Con orgoglio, greci a -10. Hall risponde con dieci punti di fila che rimettono le cose a posto per Milano. Questa volta il Pana non ha più le energie per provare a rientrare.

Finisce con gli applausi del pubblico biancorosso: Milano vince e convince. «È molto facile giocare in attacco con il lavoro che fanno i miei compagni. Dobbiamo affrontare ogni partita come abbiamo fatto oggi», le parole di Hall a fine partita. Soddisfatto anche Messina: «Abbiamo avuto ottime risposte da Hall, Hines e Rodriguez. Abbiamo meritato di vincere». Domani altra super sfida per l'Olimpia. Al Forum arriva il temibile Real Madrid, vincitore dell'Eurolega in 10 occasioni.

