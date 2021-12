L'Olimpia cede al Real

Fabrizio Ponciroli

Dopo aver battuto Monaco e Panathinaikos, l'Olimpia s'arrende al Real Madrid (75-73 il finale). I blancos confermano di essere una delle favorite al successo in Eurolega: tanta fisicità e mille soluzioni offensive per gli spagnoli (ottimi Causeur e Yabusele), ma Milano non è da meno.

Enorme prova di cuore dei biancorossi con Delaney che, sulla sirena, va a un passo dalla clamorosa vittoria. Resta l'enorme prestazione difensiva di Melli (sei punti e nove rimbalzi) e l'eccellente prestazione offensiva di Shields (18 punti).

Tanto agonismo nelle prime battute. Il Real prova a intimorire i biancorossi con la taglia impressionante di Tavares e Poirier, ma l'AX non si spaventa. Melli è superlativo in difesa, il Real si infastidisce e Milano mette la testa avanti. Dopo i primi 10', 19-18 per i padroni di casa e gara apertissima. Yabusele sale in cattedra e i blancos danno una spallata all'Olimpia che scivola a -8.

Le difficoltà dei biancorossi sono soprattutto offensive con diversi tiri sbagliati e troppe palle perse.

All'intervallo, Real Madrid avanti di otto lunghezze (35-27). Durante la pausa lunga è il momento della celebrazione del mito Sandro Gamba. Vincitore di 10 scudetti con l'Olimpia, il mito classe 1932 riceve il grande onore di vedere la sua maglia n.8 issata al Forum: «L'avventura più bella della mia vita» le sue parole. Alla ripresa, Shields inarrestabile. Tavares perde il controllo. Arrivano due tecnici a favore dell'AX che si riavvicina (44-40 Real). L'intensità degli scontri in campo è elevatissima, così come la qualità. Milano resta in scia, si decide tutto nell'ultimo periodo. Il Real tira fuori gli attributi al momento giusto (Causeur chirurgico al tiro). I blancos segnano da ogni parte del campo e in ogni modo. L'AX sbanda e va sotto di 10 lunghezze.

Sospinti dal pubblico, i biancorossi ci provano e, incredibilmente, hanno la tripla della possibile vittoria con Delaney: buon tiro ma sputato dal ferro. Resta l'amaro in bocca ai 7500 del Forum.

Domenica, a mezzogiorno, Milano sarà di scena a Trieste.

