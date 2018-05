L'Olimpia asfalta Pistoia e riaggancia la vetta

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Riscatto Olimpia. Dopo due sconfitte consecutive, Milano torna al successo, superando Pistoia con un netto 101-74. Senza Theodore (bronchite) e M'baye (out per turnover), ci pensano Micov (autore di 17 punti) e Tarczewski (13 punti, 10 rimbalzi) a lanciare i biancorossi a una vittoria fondamentale per continuare la rincorsa al primo posto. Ad una giornata dalla fine della regular season, la squadra di Pianigiani è nuovamente prima ed ha gli stessi punti di Venezia (44), battuta, a sorpresa, da Pesaro.Mercoledì sera, al PalaTaliercio di Mestre, il big match proprio contro la Reyer, vincitrice nella sfida d'andata (84-80) con, in palio, la testa di serie numero uno nella griglia dei playoff. Mai in discussione la sfida con la The Flexx.Dopo i primi 10', Olimpia già a +11 (31-20). Micov e Gudaitis dominano e per Pesaro è notte fonda. All'intervallo, comodo +15 per i padroni di casa. Nella ripresa, i biancorossi non si distraggono. La superiorità fisica dell'EA7 è evidente (Tarczewski inarrestabile). Pistoia fa da sparring partner, con il solo Moore capace di far male alla difesa dell'EA7. L'ultimo periodo è puro garbage time, con Milano che arriva anche a +30.Importante boccata d'ossigeno per l'Olimpia. Buone notizie anche dal mercato. Pare certo l'arrivo, per la prossima stagione, di Della Valle e Nedovic. Prima c'è, tuttavia, uno scudetto da conquistare.