L'Olimpia all'esame turco con il Fenerbahce Datome sfida il passato

Fabrizio Ponciroli

Archiviata la sconfitta interna con Brindisi (primo ko in campionato), l'Olimpia si rituffa in clima Eurolega. Oggi (palla a dire ore 18,45) i biancorossi saranno di scena ad Istanbul, sul campo del Fenerbahce, primo di due appuntamenti nella città turca (dopodomani il match con l'Efes). Gara speciale per Datome. Il capitano della Nazionale e nuova stella di Milano ha giocato cinque anni con il club turco, vincendo anche un'Eurolega (2016-17). «Torno in un posto che ho chiamato casa per cinque anni meravigliosi, ovviamente mi spiace che non ci sia pubblico, ma questo magari mi permetterà di concentrarmi più facilmente su una partita molto difficile, nella quale dovremo ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto ultimamente», le parole dell'ex Datome.

I precedenti non sono favorevoli a Milano che ha vinto solo in sei occasioni nelle 18 gare disputate contro il Fenerbahce. Coach Messina spera di poter contare sul talento del suo play titolare Rodriguez, alle prese con i postumi di un infortunio. Sicura la presenza di Delaney e Hines, entrambi assenti domenica nella partita poi persa contro Brindisi. L'Olimpia, al momento, ha un record di 7-5 in Eurolega (settima in classifica generale).

