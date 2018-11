L'Olimpia all'esame Baskonia in Eurolega

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Archiviata la bella vittoria con Venezia, l'Olimpia si rituffa in Eurolega. Stasera (palla a due alle 20.45, diretta Eurosport Player), al Forum, arriva il Baskonia. Venerdì la trasferta a Barcellona. Due sfide delicate, soprattutto a causa dei tanti infortuni in casa biancorossa.Nedovic (recidivo) e Della Valle, entrambi out per almeno un mese, rischiano di diventare un problema per Milano, alle prese con tantissime partite ravvicinate. «Siamo affaticati e corti in qualche posizione», conferma coach Pianigiani che, tuttavia, resta fiducioso: «Non è un gran momento dal punto di vista della salute generale, ma sapremo compensare con l'energia che ci arriverà dalla nostra tifoseria».Impegni in campo e possibili novità sul mercato. Da non escludere un nuovo innesto, ovviamente nella posizione di esterno (si parla di K.C. Rivers): «In settimana non inseriremo nessuno. Durante la sosta per la Nazionale valuteremo le condizioni degli infortunati. Tanto il club è sempre vigile», chiosa lo stesso coach Pianigiani.riproduzione riservata ®