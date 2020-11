L'Olimpia al tappeto con la Stella Rossa

Massimo Sarti

L'Eurolega non è il campionato italiano e l'AX Armani Exchange Milano se ne accorge ancora una volta incassando la seconda sconfitta consecutiva, la prima stagionale al Forum di Assago. La Stella Rossa Belgrado passa 79-87 e si conferma storica bestia nera per l'Olimpia, battuta dai serbi nelle ultime sei occasioni (ultima affermazione delle Scarpette Rosse addirittura nel 1989).

Ancora una volta, come al Pireo contro l'Olympiacos e a Valencia, subire più di 80 punti significa capitolazione per la squadra di Ettore Messina, mai in grado di sbrogliare la matassa Stella Rossa, che scatta a +9 (47-56) anche grazie ad un parziale di 1-14 tra secondo e terzo quarto. Milano rimonta, ma il facile appoggio del 62-62 sbagliato da Delaney (al rientro, al pari di Punter) è un segno del destino, così come un incredibile canestro allo scadere del terzo periodo di Loyd (capocannoniere dell'Eurolega, alla fine 17 punti per lui), per il 60-66. L'Olimpia nell'ultimo quarto si scioglie: non bastano i 13 punti di Micov.

Ora per Milano il bilancio in Eurolega è di tre vittorie e altrettante sconfitte. Domani altra tappa del tour de force Olimpia, ancora al Forum contro i lituani dello Zalgiris Kaunas.

