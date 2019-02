L'Olimpia a caccia del pokerissimo oggi a Mosca

Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia cerca il pokerissimo. Oggi (palla a due alle 18, diretta Eurosport Player), i biancorossi cercano la quinta vittoria consecutiva in Eurolega sul campo del Khimki Mosca. Coach Pianigiani si aspetta una gara difficile, complice il rientro, tra le fila degli avversari, di Shved. «Questo lo considero uno scontro diretto, ma non voglio guardare la classifica o pensare se siamo un passo dentro o uno fuori dalle prime otto. La verità è che siamo oltre le aspettative, tutto considerato, ma l'atteggiamento che ci ha portato fino qui è stato quello di giocare una partita alla volta. È chiaro che ci troviamo in mezzo al ballo e vogliamo danzare fino in fondo. Servirà una partita accorta».

I precedenti sorridono al Khimki, vittorioso in tre dei cinque confronti disputati (all'andata, successo dei milanesi 81-80). Oltre a Shved, pericolo pubblico numero uno, attenzione anche a Jenkins, visto in maglia Olimpia nella stagione 2015-16.

