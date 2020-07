L'odissea dei monopattini in sharing. Un servizio che nella Fase 3 sta vivendo un boom inaspettato e le aspettative sono di arrivare, entro luglio, a 6mila pedane elettriche in condivisione. Il Tar ha accolto il secondo ricorso della società Lime, esclusa dal bando del Comune e che polemizza sul criterio cronologico utilizzato per la scelta degli operatori: a parità dei requisiti fondamentali richiesti - dalla sicurezza all'efficienza dei mezzi - Palazzo Marino ha affidato il servizio alle società che hanno depositato prima la documentazione. La decisione del Tar rischiava di bloccare il sistema di noleggio. Se non fosse arrivata la contromossa della giunta: ieri ha approvato una delibera per far ricorso al consiglio di stato contro la sentenza del Tar. «Così da permettere il proseguimento dell'attività di sharing, utile in questa fase di convivenza con il virus», spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. «Rimanendo disponibili al dialogo con la società Lime».(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA