L'occhio del profano vede una poltiglia grigia. Gli infettivologi, invece, il volto del virus che sta devastando la Lombardia.

Il laboratorio di Malattie infettive dell'ospedale Sacco ha diffuso le prime immagini al microscopio elettronico del virus Sars-CoV-2 isolato dal gruppo coordinato dai professori Massimo Galli e Gianguglielmo Zehender, in collaborazione con il dipartimento di Anatomia patologica.

In una delle immagini, spiegano dall'Università Statale, «si osservano chiaramente, ad un ingrandimento di 30000X, le particelle virali di Sars-CoV-2, adese alle membrane sulla superficie e all'interno di cellule Vero E6 utilizzate per l'isolamento». Una seconda fotografia è invece «la combinazione di 2 immagini a diverso ingrandimento (50000X e 140000X) che mostra le particelle virali con la tipica ultrastruttura caratterizzata dalla corona di glicoproteine superficiali».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA