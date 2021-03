L'OBIETTIVO

In Lombardia la prima vaccinazione per gli over 80 si concluderà subito dopo Pasqua. «Ce la faremo entro il 5 o il 6 aprile» ha detto il direttore generale del Welfare della Regione, Giovanni Pavesi, nel corso della sua audizione nella commissione Sanità del Consiglio Regionale.

«Entro domani (oggi, ndr)invieremo la conferma di prenotazione per la vaccinazione di altri 300mila over 80 lombardi. Arriveremo quindi ad una quota tra il 65% e il 70% delle persone che si sono accreditate. Questo dovrebbe tranquillizzare le persone che non hanno ancora ricevuto nessuna comunicazione». «Nonostante gli ultimi svarioni di Aria, di cui ci scusiamo molto, riteniamo che i disguidi dovrebbero essere ormai in fase conclusiva. Dovremmo avere assestato il sistema delle prenotazioni», ha detto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 05:01

