L'Italvolley infiamma il Forum oggi la Finlandia

Fabrizio PonciroliMILANO - Tutto pronto. I Mondiali di volley maschile approdano a Milano. Da oggi a domenica, una tre giorni di pallavolo in un Forum completamente sold-out. L'entusiasmo per la squadra tricolore di coach Blengini è alle stelle. Le quattro Nazionali che si sono qualificate per la tappa milanese della seconda fase del torneo iridato sono Olanda, Russia, Finlandia e, ovviamente, gli azzurri, forti di cinque vittorie su altrettanti match disputati finora.Questo il programma completo dei sei match che si disputeranno al Forum: Olanda-Russia (alle 17); Italia-Finlandia (21.15); Olanda-Finlandia (domani, alle 17); Italia-Russia (domani, alle 21.15); Russia-Finlandia (domenica, alle 17) e Italia-Olanda (domenica, alle 21.15). L'Italvolley ha un sogno ben chiaro in mente: arrivare alla fase finale, in programma a Torino, da giovedì a domenica. Milano, naturalmente, è pronta a sostenere Zaytsevi e compagni.riproduzione riservata ®