L'Italia può pescare Serbia o Norvegia

Marco ZorzoMILANO - Euro 2020 sta prendendo forma. Definite dall'Uefa le fasce per il sorteggio didomenica 2 dicembre al Convention Centre di Dublino (Irlanda) a mezzogiorno (ora italiana). I gironi previsti per la fase di qualificazione sono 10 della manifestazione continentale itinerante: cinque composti da sei squadre, cinque da cinque.Si qualificano all'Europeo le prime due classificate dei 10 gironi (20 su 24). Gli altri quattro posti a disposizione verranno assegnati attraverso gli spareggi ai quali vanno già sicure le squadre che hanno vinto i rispettivi gruppi di Nations League (Svizzera, Portogallo, Olanda e Inghilterra). Gli azzurri sono inseriti nella prima fascia con Belgio, Francia, Spagna, Croazia e Polonia. C'è il rischio (concreto) di beccare la Germania, scesa in seconda fascia, dove c'è pure la... Svezia, Austria e Russia. In terza fascia i pericoli Serbia e Norvegia. Però occhio pure a Turchia e Slovacchia, visto il nostro precedente contro Hamsik & C. al Mondiale 2010, quando da campioni in carica gli azzurri di Marcello Lippi vennero eliminati proprio dalla Slovacchia. Staremo a vedere.riproduzione riservata ®