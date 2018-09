Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'Italia ha un cuore romantico. Fiorito nell'Ottocento, diviso fra fermenti patriottici e la scoperta della natura, il Romanticismo si innerva in un secolo che ha generato titani come Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Gioacchino Rossini, Francesco Hayez e Giuseppe Verdi. Il Romanticismo come movimento artistico simbolo dell'Italia viene raccontato in una mostra allestita, dal 26 ottobre, alle Gallerie d'Italia e al Poldi Pezzoli. La rassegna abbraccerà un arco di tempo che parte dai fermenti preromantici fino alle ultime manifestazioni che, almeno in Italia, avranno termine con l'Unità e con l'affermazione del Realismo, pura antitesi del Romanticismo. Duecento le opere ospitate, anche a confronto con artisti stranieri, articolate in diciassette sezioni (dieci alle Gallerie d'Italia). E grandi pittori. Da Francesco Hayez a Giovanni Carnovali (il Piccio) da Domenico e Girolamo Induno ad Angelo Inganni, a Giuseppe Molteni. E poi le sculture di Lorenzo Bartolini e Vincenzo Vela. Ci saranno anche i costumi della Scala, delle più famose opere ottocentesche e video e film delle opere liriche ispirati al clima romantico. (P.Pas.)