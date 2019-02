L'Italia di Mancini, da Zaniolo a... Quagliarella

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Applausi. Proprio come quelli che cantavano i Camaleonti. Quelli che il ct Roberto Mancini ha dispensato in conferenza stampa ieri a Coverciano, in occasione dello stage di due giorni, primo appuntamento del 2019 degli azzurri. A fine marzo il ritorno in campo della Nazionale, con la le gare casalinghe contro Finlandia e Liechtenstein.A proposito di Euro 2020, ecco il Mancio-pensiero: «L'obiettivo è quello di vincere tutte le partite del girone di qualificazione». Qundi il ct fa il punto sul calcio italiano: «Siamo una squadra forte, dobbiamo risalire il ranking e per i giovani continuo a essere positivo. In tanti sono migliorati e stanno crescendo. Zaniolo, per esempio, sta migliorando partita dopo partita. A settembre non giovava con la Roma, ora è titolare senza problemi: può farlo pure in Nazionale». E su Cutrone: «Oggi non c'è, ci sarà la prossima volta, ma è un altro che seguiamo, ha un grande futuro in azzurro».E sull'attacco, ecco rispuntare Quagliarella. Che si presenta con una battuta: «Quando mi hanno informato della chiamata, ho chiesto: mi vogliono nello staff? Indossare questa maglia è pesante... Altri Quagliarella? Mi piace moltissimo Chiesa e pure Zaniolo, anche se non è gioca nel mio ruolo».E sul bomber della Samp, Mancini dice: «Si merita questa convocazione, è capocannoniere del campionato. Balotelli? Non perdiamo di vista nessuno. Mario fa parte del gruppo, ora è a Marsiglia, dipende da lui, non da me». Messaggio chiaro e limpido.marco.zorzo@leggoposta.itriproduzione riservata ®