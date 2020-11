«L'Italia con l'Estonia ha tutto da perdere»

Marco Zorzo

Mai ritiro azzurro è stato così complicato. I convocati arrivano alla spicciolata e soprattutto manca il ct fermato pure lui dal Covid come tanti e per sua fortuna asintomatico. Così al posto di Roberto Mancini, stasera al Franchi per l'amichevole con l'Estonia (alle 20,45, diretta tv su Rai Uno), ci sarà il vice Chicco Evani. «Mai lo avrei immaginato, sarà una grande emozione, anche se avrei preferito che questo non fosse successo e Roberto fosse qui, per la sua salute e perché tutto lo staff e la squadra hanno bisogno di lui. Comunque è come se ci fosse, ci sentiamo più volte al giorno, segue in diretta gli allenamenti, partecipa alle riunioni, il gruppo insomma lo sente vicino e faremo tutto per non deluderlo».

In attesa dell'ennesimo tampone in programma domani (in caso di negatività potrebbe poi raggiungere Coverciano ed essere in panchina domenica prossima a Reggio Emilia per la prima delle sue sfide di Nations League contro la Polonia capolista del Gruppo 1), Mancini sta seguendo il lavoro degli azzurri via Skype dalla propria abitazione a Roma. «È un ritiro complicato - ha sottolineato Evani - ma lo spirito di gruppo ci fa stare sereni e queste difficoltà potrebbero aiutarci ancor più a crescere».

Quanto allo stop imposto da alcune Asl e ai timori dei club per i loro tesserati ha preferito tagliare corto: «Capiamo le esigenze delle società data la situazione ma non entriamo in polemica». Più decisa la posizione esternata da Salvatore Sirigu che sarà capitano dell'Italia visto che El Shaarawy (una presenza in azzurro più del portiere del Torino) dovrebbe inizialmente partire in panchina: «Essendo un momento particolare i dubbi dei club possono essere comprensibili ma in nazionale i protocolli sono ancora più rigidi, viaggiamo in sicurezza e sempre con la mascherina, purtroppo la pandemia non è controllabile però è importante seguire al massimo la prevenzione. Insomma - ha ribadito Sirigu - non credo che la Nazionale debba essere ostacolata, la sua importanza è indiscussa e lo è ovviamente anche per i calciatori che ne fanno parte, vestire la maglia azzurra è motivo di orgoglio per chiunque». Anche in occasione di amichevoli come quella di stasera: «Guai prendere sotto gamba l'Estonia, abbiamo solo da perdere - l'avverte Evani - invece bisogna fare risultato per non perdere posizioni nel ranking. Quindi faremo di tutto per non deludere Mancini e i tifosi».

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA