L'Italdonne vuole una reggae night con la Giamaica l'Under 20 per il bronzo

Massimo Sarti

MILANO - L'Australia ha battuto 3-2 il Brasile (rimontando da 0-2) a Montpellier nella seconda giornata del gruppo C del Mondiale femminile in corso in Francia, dando ancora più valore alla vittoria di domenica dell'Italia sulle Matildas. Il risultato di ieri impedirà però alle azzurre di qualificarsi aritmeticamente agli ottavi con un turno di anticipo, anche in caso di secondo successo oggi a Reims (ore 18, diretta tv su Rai2 e Sky) sulla Giamaica. Certo che sei punti dopo due giornate sarebbero un eccellente viatico, in vista del proseguimento di un sogno, per le ragazze allenate da Milena Bertolini. «Le ragazze hanno assorbito tutti gli aspetti positivi di quanto è successo e sono felici, ma l'obiettivo nostro è passare il turno e quindi sono tutte molto concentrate». Non inganni il 3-0 incassato al cospetto del Brasile da una Giamaica la cui spedizione iridata è stata finanziata anche da Cedella Marley, la figlia de re del reggae Bob. «Sono in quarta fascia e possono trarre in inganno. Non hanno il blasone dell'Australia, ma la partita è la più difficile, con tante insidie», ha aggiunto il ct dell'Italia.

In questa estate azzurra, ricordiamo alle 20,30 a Gdynia (Polonia) la finale per il terzo posto mondiale per l'Under 20 azzurra, contro l'Ecuador. Domenica sera a Bologna, poi, l'esordio dell'Under 21 di Gigi Di Biagio agli Europei di casa nostra. Al Dall'Ara ci sarà il tutto esaurito. Convocato Bonazzoli, al posto dell'infortunato Pinamonti.

riproduzione riservata ®

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA