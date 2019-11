L'Isola del tesoro di Maran: Cagliari +10

Massimo Sarti

MILANO - Rolando Maran può superare Manlio Scopigno nella stagione dello scudetto. Ormai è imminente la ripresa del campionato e lo spulciare tra i numeri della storia della serie A, ci porta a parlare del Cagliari delle meraviglie. Che è al momento lo scalatore più bravo rispetto alla scorsa stagione: +10 dopo 12 giornate.

Non solo. In caso di ulteriore successo domenica sera a Lecce, i sardi toccherebbero i 27 punti, una lunghezza in più rispetto ai 26 delle prime 13 gare dell'annata tricolore 1969-70 e a -1 dal primato di 28 (immaginando in entrambi i casi già allora i 3 punti a vittoria) del 1968-69. L'Inter di Antonio Conte ha un bel +6 rispetto all'ultima di Luciano Spalletti e con una vittoria sabato sera a Torino sui granata raggiungerebbe i 34 punti, inanellando la partenza più veloce in assoluto nella propria storia dopo 13 turni, meglio dei 33 punti (secondo il conteggio attuale) di Giovanni Trapattoni nel magico campionato del record 1988-89.

Tornando al confronto con 12 mesi fa, la graduatoria di chi invece indietreggia parte dal -1 della Fiorentina e dal -2 della capolista Juventus. Che resterebbe tale per Maurizio Sarri, rispetto all'ultimo Max Allegri, anche in caso di vittoria sabato pomeriggio nel big-match di Bergamo con l'Atalanta. Il podio al contrario dopo 12 giornate inizia dal -6 della Sampdoria.

Il Milan della coppia Giampaolo-Pioli rende 8 punti a quello di Rino Gattuso. In più il Diavolo si trova a soli 4 punti dalla zona retrocessione, come Allegri nel 2013-14, nel torneo dell'esonero a gennaio e della sostituzione con Clarence Seedorf. Qui l'avvicendamento sulla panchina rossonera c'è già stato, ma non il cambio di marcia.

Si finisce con il Napoli di Carlo Ancelotti: nel 2018-19 il meno lontano dalla Juve dopo 12 gare a 28 punti e ora gravato da un secco -9. Per trovare un rendimento inferiore all'attuale quota 19 dopo 12 giornate dobbiamo tornare al 2011-12: 17 punti con Walter Mazzarri. E sabato a San Siro ci sarà proprio lo scontro diretto tra i due gamberi del campionato.

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

