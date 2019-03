L'Invasione di tifosi tedeschi: allerta sicurezza in tutta la città

Marco Zorzo

MILANO - L'allarme è già scattato in città. Da ieri sono arrivati i primi tifosi dell'Eintracht, provenienti dalla Germania. Stasera a San Siro se ne conteranno 14mila. Dal centro alle vie della movida. Fino all'area dello stadio. Stop all'alcol in diverse zone della città nelle ore precedenti e immediatamente successive al match. Una partita «ad elevato profilo di rischio» per la massiccia presenza di tifosi ospiti, in particolare di 300-350 ultrà dell'ala più dura del tifo organizzato.

Tanto che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Renato Saccone, ha deciso di vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in diverse zone di Milano, quelle che presumibilmente diventeranno meta dei supporter dell'Eintracht in trasferta. Dalle 12 alle 20. E nel post-partita.

Vanno pure ricordate le performance dei supporter tedeschi che tre mesi fa hanno messo a ferro e fuoco Roma. I cosiddetti tifosi dell'Eintracht Francoforte hanno fatto la loro festa e paralizzato parte della Capitale per quasi 24 ore. Tra l'altro, vietata la vendita dei biglietti ai residenti della regione Lazio e in provincia di Bergamo (gli ultrà dell'Atalanta sono gemellati con quelli dell'Eintracht) che non siano in possesso della (famosa) tessera del tifoso. Basteranno come deterrente?

