L'INTER STASERA A LA SPEZIA

Alessio Agnelli

Inter, countdown scudetto: 12 punti alla meta. Tre già in palio questa sera (alle 20.45, diretta tv Sky Sport, arbitro Chiffi), al Picco di La Spezia, contro l'11 di Italiano, nella prima di 7 sfide utili al raggiungimento del traguardo minimo (quota 87 punti, dai 75 attuali) per la matematica certezza del 19° tricolore del club.

Quindi, un solo imperativo per Christian Eriksen e compagni: ritornare a vincere. Riannodando il filo degli 11 successi consecutivi nelle prime 11 del girone di ritorno, interrotto domenica a Napoli, e puntando al bottino pieno. Dal piede sinistro (non quello giusto, si fa per dire) del danese è arrivato l'ultimo punto alla causa e un pari preziosissimo, contro l'11 di Gattuso, in ottica-scudetto. Stasera, pronta un'altra maglia da titolare (la decima in arrivo in 13 gare del ritorno) per l'ex Tottenham e un'altra chance per andare a bersaglio, dopo la rete agli azzurri (la prima in campionato nel 2020-21; a referto anche il gol vittoria contro il Milan nel derby di Coppa Italia del 26 gennaio). Con il 29enne di Middelfart sicuri di un posto in mediana Hakimi, Barella e Brozovic. L'unico dubbio a sinistra, tra Perisic e Young, con il croato in vantaggio. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. In avanti ballottaggio Lautaro-Sanchez, punto fermo Lukaku.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 05:01

