L'Inter sogna un Epic-derby

Alessio AgnelliMILANO - Inter-Milan: alla regia Epic-Brozo, l'intoccabile. Prima della sosta, ha marcato visita a Ferrara per una distrazione muscolare, che lo ha costretto al forfait contro la Spal e in nazionale (con esenzione dal doppio impegno della Croazia con Inghilterra e Giordania). Ma, nel derby di domenica sera, Marcelo Brozovic tornerà a farla da padrone in mezzo al campo, ripartendo dal 7 su 7 delle prime giornate di campionato (con 569 minuti giocati, secondo solo ad Handanovic a 720' - 8 su 8 - e meglio di Perisic, a 543' pur avendole giocate tutte) e dai 180 minuti disputati in Europa, tra Tottenham e Psv. Le buone notizie per Luciano Spalletti sono arrivate, infatti, dal weekend di riposo della squadra, ma lavorativo per il 25enne di Zagabria (insieme a Radja Nainggolan contuso al collo del piede - e a un assistente del tecnico toscano) sia sabato che ieri mattina.A testimonianza di una grande attaccamento alla maglia e della voglia di esserci contro i rossoneri di Gattuso, iniziando dal rientro in gruppo, in programma tra oggi e domani dopo i progressi delle ultime 48 ore. Insomma, Marcelo Brozovic va di corsa, come ha sempre fatto in questo avvio di stagione (11,9 km percorsi di media a partita, secondo solo a Magnanelli ma con 350' in più) e come Spalletti si augura faccia di meno («per non perdere lucidità in impostazione») nel derby. A partire da domenica servono più geometrie e verticalizzazioni e meno fatica, anche per non arrivare a gennaio con le pile scariche. Poi, dal mercato, potrebbe arrivare un assistente in cabina di regia, per tirare il fiato e condividere oneri e onori, con altri due croati nel mirino: il sogno Modric (in rotta con Lopetegui e tentato da un addio al Real già in inverno) e la stellina Ivan Sunjic (5 mln) della Dinamo Zagabria. Per Epic-Brozo, intanto, in arrivo il rinnovo (fino al 2022) a 3 milioni a stagione, con clausola di recesso (valida solo per l'estero) a 60.riproduzione riservata ®