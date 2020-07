L'Inter sogna Messi e blinda Lautaro

Alessio Agnelli

Priorità Sanchez, poi il rinnovo di Lautaro e il sogno Messi, tra smentite e conferme. Il count down per El Niño Maravilla scadrà il 5 agosto, dopo l'ottavo di Europa League in gara secca contro il Getafe, l'ultima a oggi per il cileno prima del rientro allo United per fine prestito.

Ma, in casa Inter, la speranza è di risolvere la questione Alexis Sanchez anche prima del gong di mercoledì prossimo, come confermato dai reiterati messaggi di Conte al riguardo e dai contatti, incessanti, sull'asse Milano-Manchester per arrivare a una definizione del caso. La richiesta dei Red Devils è di 20 milioni cash per la cessione a titolo definitivo e il nullaosta per l'Europa League. Marotta si è spinto fino a 15, ma fra un anno, con obbligo di riscatto e dopo un'altra stagione in prestito alla Pinetina, incassando il primo no del referente britannico, Ed Woodward, categorico sulla formula dell'operazione, ma aperto al dialogo.

Con la cessione di Sanchez, lo United si libererebbe infatti di un fardello di 50 milioni di ingaggio, al lordo delle imposte, per i prossimi due anni. Ed è su questo che punta l'Inter (d'accordo con il cileno per un triennale da 7 milioni a stagione) per far breccia a stretto giro di posta. Poi sarà il turno di Lautaro Martinez, a lungo tentato dal Barcellona, che potrebbe rifarsi vivo a fine agosto, e a cui Marotta sottoporrà un rinnovo di contratto (già redatto e pronto in sede) fino al 2025 a 5,5 milioni a stagione, 4 in più di quanti ne percepisce attualmente.

Nei piani di Suning, c'è infatti la riconferma del Toro. Magari strappando al Barcellona proprio Leo Messi, primo sponsor di Lautaro in blaugrana e, da quando ha trasferito il proprio domicilio fiscale a Milano, accostato incessantemente alla Beneamata. Prima di Inter-Napoli, ci ha messo del suo anche l'emittente cinese PPTV, di proprietà Suning, presentando la sfida con un'immagine di Messi proiettata sul Duomo.

Ironico Conte: «Più facile spostare il Duomo che portare Messi all'Inter». E derubricato alla voce «fantacalcio e utopia calcistica» pure da Marotta, che si espresse così anche per Ronaldo alla Juve...

