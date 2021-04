L'Inter si scopre regina d'Europa

Alessio Agnelli

Dispotica in Italia, regina in Europa: nessuno meglio dell'Inter di Conte nel 2020/21. Prendendo in esame i primi 5 campionati continentali, è questo il dato statistico che emerge, analizzando andature e medie di percorrenza delle prime della classe di serie A, Liga, Ligue1, Bundesliga e Premier League: tutti alle spalle di Lukaku e compagni, primi con distacco e ad ogni latitudine. Con 74 punti in 30 giornate di campionato, i nerazzurri di Antonio Conte hanno, infatti, sbaragliato la concorrenza su suolo italico, ma anche a livello europeo, viaggiando ad una media di 2,47 (per la precisione 2,46 con 6 periodico, arrotondato per eccesso) punti a partita e più forte di tutti nel continente. Secondo, a 2,32 di crociera (65 punti in 28 partite), il Bayern Monaco campione d'Europa e capolista della Bundes, terzo il Manchester City di Pep Guardiola, a 2,31 e in vetta alla Premier con 74 punti, come Lukaku e compagni, ma con 2 gare in più (32 vs 30) all'attivo, rispetto ai nerazzurri. Mentre ancora più staccate Atletico Madrid e Lille, in quarta e quinta piazza continentale con 2,23 (67 punti in 30 turni di Liga) e 2,16 (69 in 32 giornate di Ligue1), a conferma di un'Inter grandi numeri con Conte alla guida. Da quando l'ex ct siede sulla panchina dell'Inter sono arrivate, infatti, 47 vittorie (nel biennio meglio solo Guardiola con 49 al City), 15 pareggi e 6 sconfitte in 68 gare di A, per un totale di 2,29 punti di media a partita. In casa nerazzurra, meglio dell'eroe del Triplete, Josè Mourinho (secondo a 2,18 di crociera) e di chiunque l'ha preceduto, Mancini (2,01) ed Herrera (1,98) compresi. A Conte e alla sua Inter ora ne servono altri 13, per la matematica certezza dello scudetto. Domenica il prossimo step, al Maradona, nel big match con il Napoli di Gattuso. Oggi la ripresa degli allenamenti: in gruppo anche Perisic e Vidal, recuperati.

