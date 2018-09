L'Inter si coccola il nuovo EpicBrozo: «Ora guai fermarsi bisogna solo vincere»

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Inter, abbiamo sbagliato le prime partite: ora dobbiamo solo vincere». Senza soluzione di continuità e focalizzando subito l'attenzione su Fiorentina e Cagliari, prossimi incroci di campionato «in una settimana molto importante per noi», con il Psv a chiudere, in Champions League. Archiviata la pratica Sampdoria con una sua rete (la prima in stagione) in pieno recupero, Marcelo Brozovic ha già messo nel mirino il doppio impegno in 5 giorni con viola (domani, alle 20.30) e sardi (sabato, stesso orario) sul terreno del Meazza, obbligatoriamente da 6 punti «perché siamo l'Inter e il nostro obiettivo dev'essere sempre la vittoria», ha chiosato a Sportmediaset.A Marassi, una prestazione da leader per Epic-Brozo, sicuro al timone, con 90 palloni toccati e l'84,5% di passaggi riusciti, e quasi certo anche del rinnovo in nerazzurro a cifre (3,5 a stagione più bonus; a breve la fumata bianca con Suning) da top player. Contro la Fiorentina sarà ancora una volta il fulcro del centrocampo di Spalletti, in odore di semplice ammenda dopo l'espulsione di sabato per eccesso di esultanza. Sempre in dubbio Vrsaljko.riproduzione riservata ®