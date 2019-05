L'Inter gli assicura ingaggio e mercato top

Alessio Agnelli

MILANO - Mercato top e stipendio di caratura internazionale: Conte detta le regole, Marotta accetta e Suning si prepara al nullaosta. Economicamente oneroso, non c'è che dire, e tenuto conto di un'operazione da 60 milioni complessivi al lordo delle imposte per le casse degli Zhang. Ma, in casa Inter, il totoallenatore e le riflessioni sulla fattibilità di un cambio in panchina sembrano finalmente terminate e a favore di Antonio Conte, il candidato forte di Marotta e l'erede designato di Spalletti alla guida dei nerazzurri. Condicio sine qua non, ovviamente, la qualificazione alla fase a gironi di Champions League, sulle spalle del certaldino e a un passo, ma, con i 50 milioni di entrate garantiti dall'Uefa, anche paradossalmente decisiva per l'esonero del nocchiero toscano e per l'ingaggio del salentino. L'intesa di massima fra Marotta e Conte prevede, infatti, un triennale da 10 milioni netti a stagione, ma solo 12 lordi, grazie alla tassazione del 30% concessa ai cervelli italiani' di rientro, per un totale di 36 a bilancio. Il contratto con Spalletti e staff altri 25 lordi per i prossimi due anni, a meno di possibili risoluzioni con buonuscite già al vaglio di società e tecnico. Serve solo l'ok di Suning, che potrebbe arrivare a Champions acquisita per evitare intromissioni dell'ultim'ora di Juve e Milan. Poi sarà un mercato grandi nomi per potenziare la squadra, come richiesto da Conte e promesso da Marotta. Dopo Diego Godin, dalla Spagna, via Barcellona, potrebbe arrivare anche Ivan Rakitic, mai uscito dai radar e sempre più in rotta con club e tifosi blaugrana. Pizzicato alla Fiera de Abril di Siviglia all'indomani della debacle di Liverpool, il vicecampione del mondo croato, ancora senza rinnovo con il Barça, è stato oggetto di critiche e pesanti insulti in rete, al grido #RakiticOut. Costo del cartellino tra i 40 e i 50 milioni di euro.

«Conte? Io l'ho visto sempre da fuori, ma è un grande tecnico - ha sottolineato Matteo Politano -, i numeri sono dalla sua. Noi però siamo a disposizione di Spalletti, ora è lui il tecnico, anche se ci rimettiamo alle sue decisioni e a quelle della società».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA