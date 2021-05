L'Inter che verrà: al via la settimana dei rinnovi

Alessio Agnelli

Inter, il futuro è adesso: Zhang Jr e i giocatori face to face per discutere di bonus, tagli di stipendi e rinnovi. Incontri rigorosamente individuali, e a seconda delle esigenze di ognuno, come preannunciato dall'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, nel pre-partita di sabato con la Samp.

In viale Liberazione, festeggiato il 19° scudetto con un'altra vittoria, è già arrivato il momento di guardare al futuro, risolvendo tutte le pratiche economiche della stagione in corso e iniziando a programmare la prossima e quelle a venire, con Steven Zhang pronto ad affrontare ogni tema.

Il giro di consultazioni con i componenti del gruppo squadra e dello staff tecnico di Conte dovrebbe scattare, infatti, già in giornata. E il presidente chiederà a tutti un'assunzione di responsabilità, vista la pandemia e la pesante contrazione dei ricavi della società, insieme alla rinuncia ad un paio di mensilità cadauno.

A Lukaku e compagni la scelta di accettare, rifiutare o ridiscutere i tempi e le modalità di pagamento, magari spalmandole sui prossimi anni di contratto. Salvi, invece, i premi scudetto, che verranno regolarmente erogati da Suning, come da accordi prestabiliti.

Ultimo punto all'ordine del giorno, ma non meno importante, i rinnovi, con robusti adeguamenti dell'ingaggio, delle giovani leve che sono diventati campioni agli ordini di Conte. Su tutti, Lautaro, Bastoni e Barella. Con El Toro era già tutto fatto sulla base di 4,5 milioni più bonus a stagione, fino al 2024 (dai 2,5 attuali, con scadenza 2023).

Poi il cambio di agenti e il nero su bianco che dovrà arrivare con il neo-procuratore dell'argentino, Alejandro Camano, dopo nuovi incontri. Il secondo in lista è Bastoni, già d'accordo per un anno in più (dal 2023 al 2024) a stipendio raddoppiato (da 1,5 a 3 milioni). Quindi Barella, il terzo pilastro dell'Inter che verrà e in odore di rinnovo alle stesse cifre (4,5 di base fissa, dai 2,5 attuali, fino al 2025) di Lautaro.

