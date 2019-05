Alessio Agnelli

MILANO - Godin saluta l'Atletico: da Madrid in arrivo anche Kovacic? Ieri è stato il giorno dell'addio di Diego Godin ai Colchoneros. «Dopo 9 anni meravigliosi nei quali sono cresciuto tantissimo come calciatore e come uomo: sarò per sempre tifoso» e con tutti gli onori (in platea, nella sala-stampa del Wanda Metropolitano anche il Cholo Simeone e tutti i compagni) che merita «una leggenda dell'Altetico», la chiosa del presidente spagnolo Enrique Cerezo.

Fatta da 387 presenze, 27 reti e 8 titoli in bacheca. Poi, da luglio, per il 33enne uruguagio, libero a parametro zero, si apriranno le porte dell'Inter e del Suning Training Center di Appiano per i prossimi tre anni, come da accordi raggiunti in febbraio, a quasi 6 milioni a stagione tra fisso e bonus (5+1). E con un ruolo di primo piano nel nuovo progetto nerazzurro, indipendentemente dal tecnico in panchina.

L'ok a Godin è arrivato, infatti, da Spalletti, ma il forte centrale di Rosario sarebbe perfetto anche per Antonio Conte e per la sua difesa a 3 (con De Vrij e Skriniar a completare).

Esattamente come Mateo Kovacic, già sondato la scorsa estate su richiesta del certaldino e possibile cavallo di ritorno pure con il leccese in sella. Le quotazioni di Conte sono, infatti, in forte ascesa in casa Inter, con la famiglia Zhang pronta al grande passo economico (e già definito nei dettagli da Marotta, sulla base di un triennale da 10 milioni a stagione) e al cambio di allenatore. Con il classe '94 di Linz, 2 anni e mezzo in nerazzurro e di rientro al Real dal prestito al Chelsea, come prima richiesta dell'ex ct alla proprietà, secondo El Mundo Deportivo.

Altro nome caldo per l'Inter che verrà, quello di Steven Bergwijn, giustiziere della Banda Spalletti in Champions con il suo Psv.

«Adesso penso soltanto a diventare campione d'Olanda con il mio club, poi dopo la fine del campionato penserò al resto», ha sottolineato il classe '97 olandese, tra gli osservati speciali per il dopo Perisic. Sui 40 milioni il costo del cartellino, con lo United pronto al disturbo.

Concorrenza Napoli, invece, per Rodrigo De Paul, «orgoglioso dell'interesse dei nerazzurri» e secondo nome al vaglio, dopo la bozza d'accordo (sulla base di 35 milioni, bonus compresi) di gennaio con l'Udinese.

