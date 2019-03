L'INTER CHE RIDE

Alessio Agnelli

MILANO - Icardi-Inter: pace nel weekend, intanto Maurito si risveglia nerazzurro dopo il derby, preceduto dai segnali di tregua di Wanda. L'appuntamento decisivo, per risolvere le ultime questioni tra le parti e voltar pagina, dovrebbe andare in scena tra venerdì e sabato, con ogni probabilità ad Appiano, a margine degli allenamenti della banda Spalletti e alla presenza del bomber di Rosario e del presidente nerazzurro Steven Zhang.

Ma, da ieri mattina, Mauro Icardi è tornato a pensare, e a postare foto con scritte a corredo (su Instagram: un'immagine del Duomo a tinte interiste, accompagnato da: Milano è solo nerazzurra), da giocatore dell'Inter, congratulandosi indirettamente con la squadra per la vittoria con il Milan e facendo un primo passo verso il reintegro in rosa. Domenica aveva notizia, eclissandosi e marcando visita per la terza gara consecutiva (dopo Spal ed Eintracht, evitata la tribuna anche nel derby) al Meazza e sui social nel post-partita, senza nessun like per i tanti messaggi dei compagni. Ma, nella notte di domenica, ad anticipare l'ex capitano e i venti di cambiamento nella spigolosa trattativa con la società, è stata, come al solito, Wanda Nara, moglie, agente e opinionista tv dagli studi di Tiki Taka. «Venerdì l'incontro? Forse con Mauro. Io non ho saputo nulla, anche perché lui potrebbe incontrare il mister e la società senza di me - ha tagliato corto Lady Icardi -. Io posso dire che ho parlato con Marotta e che ormai siamo vicini alla pace. Manca poco».

Resta da superare lo step del confronto con squadra e allenatore, forse già giovedì ad Appiano, alla ripresa della preparazione di Handanovic e compagni. Anche se ancora un falso problema per Wanda Nara. «Nessuno ha mai detto qualcosa contro Mauro. Siamo andati a vederci una a una tutte le dichiarazioni dei compagni, con loro non ci sono problemi- ha ribadito Wanda Nara-. Spalletti? Nessuno sa che cosa si sono detti lui e Mauro. Il problema di tutti è che confondono Icardi e Wanda: quello che penso io è diverso da quello che pensa lui. Mauro non ha chiesto un aumento: non è una questione di soldi.

E poi escono frasi: «Dicono, dicono, da dentro dicono. Ma chi dice? Si facciano nomi e cognomi. Chi è andato a parlare con la società?». Insomma, non proprio rose e fiori. Ma con l'intenzione, comune, di arrivare in tempi brevi alla soluzione del caso. «Mauro sta recuperando dal problema al ginocchio: non ha ancora avuto una giornata libera», la chiosa di Lady Icardi. Nel weekend, forse, la fine del lungo percorso fisioterapico (iniziato il 14 febbraio) e il ritorno in gruppo per la sfida del 31 marzo con la Lazio, dopo la sosta per le Nazionali.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA