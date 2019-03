L'Inter a Icardi: torna o sei fuori dal progetto

Alessio Agnelli

MILANO - Dentro o fuori Maurito: nelle prossime ore l'ardua sentenza dell'ex capitano sulla proposta di reintegro avanzata da staff tecnico e sanitario. In giornata, dopo la seduta di Handanovic e compagni in programma alle 11 ad Appiano, o al più tardi domani, con medesima modalità e in tempo per tornare in gruppo e nell'elenco dei convocati per l'insidiosa trasferta d'Europa League di giovedì a Francoforte.

L'ultima parola spetterà a Mauro Icardi, ovviamente. Ma, in casa Inter, è arrivato finalmente il momento dell'incontro decisivo tra il rosarino e la società, per fare chiarezza sull'infortunio al ginocchio destro e pianificare i prossimi step di campo o il lungo addio. Alla Pinetina l'appuntamento è fissato con Luciano Spalletti e il dottor Volpi, in attesa da 3 settimane (il periodo di terapie concordato con il bomber argentino lo scorso 15 febbraio) e pronti ad avallarne il ritorno in squadra, con decorrenza immediata, problema risolto (dalle voci che filtrano da Appiano) e palla ad Icardi. Dipenderà tutto dalla risposta di Maurito alla chiamata alle armi. Se negativa, come la lettera su Instagram di giovedì lascia presagire, questa volta senza nessuna giustificazione da parte della società e passibile di multe e ulteriori sanzioni disciplinari (al vaglio del club) per il 26enne di Rosario. All'incontro con medico e allenatore, Icardi potrebbe, infatti, presentarsi con un referto di un esame sostenuto a Barcellona in ottobre, a certificazione dell'infiammazione al ginocchio e dell'intervento di pulizia all'articolazione, come unica soluzione al problema. Ennesimo segnale di un muro contro muro che non accenna a placarsi e che sembra deporre a sfavore di Spalletti e Volpi nel summit della verità.

Nell'attesa l'Inter si guarda attorno per il futuro, monitorando Lukaku, Dzeko, Zapata e Werner per il dopo Icardi. Con il centravanti belga dello United non è da escludere uno scambio alla pari, per i media inglesi. Stesso discorso con lo juventino Dybala, pallino di Marotta e possibile merce di scambio di Paratici per arrivare al rosarino. Per l'immediato, invece, Spalletti si consola con Keita, in odore di rientro con l'Eintracht e pronto ad alternarsi con Lautaro Martinez in attacco.

