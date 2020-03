L'insospettabile con 15 chili di coca in auto

Greta Posca

Era disoccupato, eppure viveva con la moglie - anche lei nullafacente - e i quattro figli in una maxi villa a Castano Primo. In garage sempre auto d grossa cilindrata che la famiglia cambiava regolarmente. Una vita al di sopra delle proprie possibilità che ha acceso il faro del commissariato di Busto Arsizio su un ex piastrellista di 36 anni, incensurato, un uomo che gli inquirenti hanno definito «insospettabile». E dopo un'accurata indagine, domenica si sono chiuse le manette attorno ai polsi di A. S., 46 anni, originario di Cuggiono ma residente da una vita a Castano Primo: lo hanno beccato con 15 chili di cocaina purissima. Che spiegano il suo elevato tenore di vita.

Domenica l'uomo era appena rientrato a casa con la moglie a bordo di una Range Rover quando gli agenti hanno fatto irruzione. Gli investigatori sapevano già dove cercare, ma l'uomo - incensurato - continuava a negare. Il suo Range Rover con targa belga è stato portato in un'officina, sollevato su un ponte ed ispezionato. Sorpresa: nella scocca era stato ricavato un doppiofondo al posto del vano dell'albero di trasmissione del 4x4, e dentro c'erano 14 panetti di cocaina di grande qualità - marcata Top - ancora da tagliare, per un peso complessivo di 15 chili. I panetti erano coperti da uno strato di caffè in polvere, per eludere il fiuto di cani antidroga. «Sul mercato la partita avrebbe fruttato più di un milione di euro» ha detto il vicequestore Franco Novati, il dirigente del commissariato di Busto che ha guidato le indagini. Cocaina che sarebbe finita sulle piazze più importanti di Milano e di tutto il Nord Italia. L'uomo è stato arrestato. Denunciata anche la moglie, che aera con lji sull'auto imbottita di coca.

Mercoledì 4 Marzo 2020

