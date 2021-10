L'INIZIATIVA

Cantare e suonare in chiesa a livello - per così dire - di un X Factor cattolico. Basta con cantori stonati e chitarre approssimative. «Le celebrazioni devono esprimere gioia» ha scritto l'arcivescovo Delpini nella sua ultima lettera pastorale. E quindi è ora di prendere lezioni per allietare i parrocchiani anche durante la messa. Serve a questo il corso di formazione per animatori musicali promosso dal Servizio per la pastorale liturgica della Diocesi, al via sabato 23 ottobre nella parrocchia di Sant'Ildefonso.

L'offerta formativa comprende 28 ore in presenza e altrettante ore on line. I docenti sono 28, tutti musicisti professionisti che operano nella liturgia: preti e consacrate, laici e laiche, tra cui molti giovani. Molteplici le materie: dalla vocalità alla ritmica, dall'animazione liturgica al canto ambrosiano fino al laboratorio corale e strumentale.



