L'INIZIATIVA

È una struttura itinerante nata con la missione di portare on the road la cultura della prevenzione e della cura della salute. È ripartito da Milano il tour del Social Camper, nato due anni fa per volontà del Comune e realizzato a costo zero con la collaborazione di Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia del Gruppo Admenta Italia.

La terza edizione parte con nuovi servizi, tra cui uno pensato per gli over 65: la consegna a domicilio gratuita dei farmaci durante i mesi estivi, offerta da LloydsFarmacia. A questa si affianca l'app per monitorare la propria terapia farmacologica, programmandone l'inizio e la fine, ricevendo durante il percorso notifiche di promemoria su orari, dosaggi, esaurimento delle confezioni o scadenze dei prodotti.

Sono 10 le giornate previste a Milano previste da qui all'estate. La prossima sarà il 17 maggio in piazza XXIV maggio. Tutti gli appuntamenti sul sito www lloydsfarmacia.it/social-camper.

