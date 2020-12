L'INFETTIVOLOGO GALLI

Massimo Galli, infettivologo e primario del Sacco, farà la vaccinazione davanti alle telecamere per sensibilizzare la popolazione. È pronto?

«Non vedo l'ora. Non per spettacolarizzazione ma per lanciare un messaggio: arriva il vaccino e io me lo faccio subito, perché ritengo sia sicuro e questa campagna vaccinale è fondamentale. Poi è finalmente rassicurante, dopo dieci mesi, essere protetto dall'infezione. Anche perché significa un ritorno a una maggior normalità, anche se sempre, lo ripeto, con le precauzioni di adesso».

Quant'è importante la vaccinazione?

«Vaccinarsi ha due significati: da un lato la protezione individuale; dall'altro lato, invece, credo che sia un atto di solidarietà sociale. Perché se non ci togliamo di mezzo il Covid continueremo a vedere molti morti, in Lombardia come altrove, ed è straziante; a non avere spazio negli ospedali per curare le altre patologie e ad affossare un'economia già in ginocchio, a Milano come nel resto del Paese».

Vaccino più efficace dei ristori?

«Il vaccino è la strada maestra da intraprendere per uscire da questa tragedia, a livello sanitario, economico e anche sociale, perché non si può rimanere a vita reclusi in casa».(S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 05:01

