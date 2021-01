La Procura ha disposto il sequestro in dieci farmacie milanesi e nella sede della società di 15 campioni di mascherine U-Mask complete di filtro e di 5 filtri per effettuare le analisi sulla loro effettiva capacità di filtraggio e se conforme a quanto dichiarato dall'azienda. L'inchiesta è coordinata dai procuratori aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco. L'indagine della Procura intende verificare l'effettiva capacità di filtraggio del dispositivo di protezione biotech. L'azienda ha sottolineato che «il prodotto U-Mask rispetta pienamente le norme e le leggi in materia. Tutta la documentazione tecnica relativa ai nostri dispositivi è stata a suo tempo inviata, come prescritto dalla legge, al ministero della Sanità che ne ha disposto l'approvazione e la registrazione come dispositivi medici di classe uno».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA