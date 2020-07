L'INCHIESTA

La moglie del governatore lombardo Attilio Fontana, Roberta Dini, non avrebbe avuto un ruolo attivo nella vicenda delle fornitura da mezzo milione di euro (poi trasformata in donazione) di 75mila camici e altro materiale sanitario affidato da Aria, la centrale acquisti della Regione, alla Dama, società varesina di cui è titolare il fratello della moglie di Fontana, Andrea Dini, e di cui la stessa moglie del governatore detiene il 10%, ma senza avervi un ruolo amministrativo.

È quanto emerge di primi atti della procura, che ha già indagato Dini con l'accusa di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente insieme al direttore generale dimissionario di Aria, Filippo Bongiovanni. La procura deve ancora chiarire il ruolo avuto da nella vicenda dal governatore, che allo stato non è indagato. Oggi proseguiranno le audizioni di persone informate dei fatti, e nei prossimi giorni sarà sentito Bongiovanni, che ha chiesto di essere interrogato dai pm.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 05:01

