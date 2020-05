L'incensurato con il laboratorio per la marijuana

Aveva trasformato il suo appartamento a Lissone in un laboratorio chimico attrezzatissimo per la produzione della marijuana e di altri derivati psicotropi da piante del Sudamerica. Ma le segnalazioni di movimenti sospetti nell'appartamento, oltre all'elevatissimo consumo di energia elettrica, ha messo i finanzieri del gruppo Pronto Impiego di Milano sulle tracce del 35 incensurato, ufficialmente privo di redditi.

È scattato il blitz nell'appartamento, dove i baschi verdi hanno trovato il laboratorio: apparecchiature e reagenti per l'estrazione dei principi attivi da varie tipologie di piante originarie del Sud America. Una stanza era dedicata al cosiddetto grow-box, una struttura in tela allestita per la coltivazione della cannabis mediante lampade a led, ventilatori ed estrattori d'aria. Droga e laboratorio sono stati sequestrati, il chimico in erba è finito in manette.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 05:01

