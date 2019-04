L'INAUGURAZIONE

Sono 460 posti in più per le auto. Da ieri il parking Bisceglie della linea M1 cresce di un piano e grazie alla riqualificazione dell'area del tetto. Il grande parcheggio in struttura gestito da Atm serve i cittadini che ogni giorno arrivano a Milano dai comuni a sud-ovest. Entro l'estate anche le strade intorno al parcheggio, saranno interessate dal tracciamento della sosta blu per tutelare la sosta dei residenti e regolamentare quella dei pendolari. Gli stalli blu dell'ambito Bisceglie saranno realizzati a giugno e luglio. Fino ad oggi i posti auto disponibili nell'hub di via Calchi Taeggi, inaugurato per i Mondiali di calcio del 1990, erano 1.340. Grazie ai lavori svolti a cura di Atm sul piano di copertura fino a oggi inutilizzato, l'ospitalità arriva a un totale di 1.800 stalli (il parcheggio è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 5.30 all'1 di notte e i festivi dalle 6 all'1).

