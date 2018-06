Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'imputato è suo papà, ma per lei è morto il giorno in cui ha ucciso la mamma con 29 coltellate. E ieri Valentina, 25 anni, ha esultato davanti al Tribunale dopo la lettura della sentenza di appello: confermati i 18 anni di carcere per Luigi Messina, l'ex guardia giurata di 53 anni che nel gennaio del 2017 massacrò la moglie Rossana Belvisi. «È andata come speravamo, almeno oggi non è arrivato alcuno sconto di pena anche se continuo a pensare che 18 anni siano pochi», ha commentato Valentina, che da tempo si batte perché il padre sconti «fino all'ultimo giorno» e che ha cambiato il cognome con quello materno. Fuori dal Tribunale c'era un presidio di solidarietà per la giovane, con cartelli con scritto Siamo tutte Valentina.In primo grado, con abbreviato, il gup aveva escluso l'aggravante della crudeltà e l'uomo era stato condannato a 18 anni, Sentenza contro la quale la procura, che aveva chiesto 30 anni, ha fatto appello, concluso senza la concessione delle attenuanti. «Dopo l'omicidio è andato a giocare alle slot» ha ricordato l'avvocato di parte civile, Domenico Musicco. Messina aveva subito confessato di aver ucciso la moglie. «Tra noi c'erano tensioni dovute ai miei tradimenti» aveva detto nell'interrogatorio.