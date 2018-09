Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«L'importante è improvvisare, tutto il resto è ripetere». Parola di Paolo Rossi, il più punk dei comici, anarchico e saltimbanco, guitto e antagonista, sempre se stesso, in televisione, nei teatri più prestigiosi, nei club e nei locali. Dopo I fuorilegge di Versailles, nuova variazione intorno al grande Molière che ha debuttato in giugno, lo ritroviamo questa sera sul palco di Mare culturale urbano, l'ex cascina di via Gabetti ore 21, 15 euro) trasformata in un nuovo spazio di creatività e socialità con ristorante annesso, per la serata conclusiva della bella rassegna estiva dedicata alla satira (La satira al mare), curata da Walter Leonardi. Maestro indiscusso del genere, Paolo Rossi appronta un vero e proprio manuale del comico live raccontandosi tra autobiografia, divagazioni e, ça va sans dire, molto spazio all'improvvisazione. (O.Bat.)riproduzione riservata ®