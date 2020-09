L'hanno trovata svenuta, con la testa sanguinante per una profonda ferita,a pochi metri dal portone di casa a Pregnana Milanese. Quando si è ripresa, ha raccontato ai soccorritori di essere stata picchiata ma non è stata in grado di fornire dettagli.

È un piccolo mistero l'aggressione a una donna sudamericana di 42 anni che nella notte tra sabato e domenica è stata notata da passanti in via Gallarate. Era svenuta, si è risvegliata all'arrivo dei paramedici del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale di Magenta. La tac ha rivelato un trauma cranico e una lesione al collo compatibili con un'aggressione ma i dettagli li conosce solo lei e, almeno fino a questo momento, non è riuscita ad aiutare i carabinieri di Legnano che indagano sulla vicenda. La donna era visibilmente ubriaca, i suoi ricordi erano confusi. I militari stanno cercando telecamere nella zona del ritrovamento con la speranza che possano aiutare a ricostruire cosa è accaduto. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 05:01

