L'ha avvicinata in strada mentre andava a scuola. Lei 16 anni, lui 51. «Vieni con me, facciamo sesso lì dietro», le ha detto afferrandola per il braccio e tirandola a sé. La ragazzina è riuscita ad allontanarlo usando l'unica arma che aveva sotto mano: la cartella per la scuola. Il sudamericano si è allontanato senza continuare la molestia, lasciando la studentessa in strada, in viale Murillo, scossa e singhiozzante. Un uomo di 51 anni, che passava di lì con l'auto, l'ha vista in lacrime e si è avvicinato per chiederle cosa le fosse accaduto. Dopo aver raccontato l'episodio ha accettato di farsi accompagnare a scuola ma lungo il percorso, in via Tempesta, ha riconosciuto il suo aggressore e ha chiamato i carabinieri. I militari hanno fermato e denunciato un ecuadoriano di 51 anni, regolare e incensurato, che ha negato tutto. La studentessa è stata invece accompagnata alla clinica De Marchi per una visita. I medici le hanno dato tre giorni di prognosi per un trauma psichico.«Ormai a Milano si procede al ritmo di una violenza sessuale al giorno - ha commentato il consigliere comunale del gruppo misto Silvia Sardone - le statistiche diffuse dalla polizia settimana scorsa ci indicano infatti che in città ogni giorno una donna subisce violenze a sfondo sessuale: è ora di arrestare questa piaga».(S.Gar.)riproduzione riservata ®