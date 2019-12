L'ex Thiago Motta cerca il colpaccio

Massimo Sarti

MILANO - Una sola vittoria in otto giornate dopo essere subentrato ad Aurelio Andreazzoli, per giunta nel match d'esordio a Marassi sul Brescia. Appena sei punti conquistati, classifica e sconfitta nel derby con la Sampdoria che pesano come dei macigni e la prospettiva di giocarsi la panchina contro l'Inter, chiamata all'ultimo sforzo per chiudere il 2019 in testa con la Juventus.

Non ci sarà troppo spazio domani per gli amarcord per Thiago Motta, che per la prima volta affronterà da ex i nerazzurri come allenatore. San Siro ritroverà in questa veste uno degli eroi del Triplete, arrivato all'Inter proprio dal Genoa nell'estate 2009 insieme a Diego Milito. Il centrocampista italo-brasiliano non giocò però per squalifica la finale di Champions League di Madrid del 22 maggio 2010 contro il Bayern Monaco, a causa dell'espulsione al 30' della semifinale di ritorno di Barcellona, quando la squadra di José Mourinho riuscì a resistere eroicamente, perdendo solo 1-0 (con Samuel Eto'o a fare il terzino) e conservando così il 3-1 dell'andata al Meazza.

Thiago Motta passò a Milano due stagioni e mezza, aggiudicandosi anche il Mondiale per Club con Rafa Benitez e la Coppa Italia 2011 con Leonardo.

Nel gennaio 2012 il passaggio al Paris Saint-Germain per volontà dello stesso Thiago Motta. Episodio di recente ricordato dall'allora tecnico nerazzurro (adesso alla Sampdoria) Claudio Ranieri: «Ce l'ho un po' con lui, ma anche con Moratti, perché io non volevo farlo partire. Quando andò via lui, si spense la luce».

Il tecnico del Grifone avrà contro anche i precedenti storici, perché il Genoa non si impone a San Siro sull'Inter addirittura dall'1-3 del 26 marzo 1994. L'ultimo punto, curiosamente, risale alla gara prenatalizia (come quella di domani) del 22 dicembre 2012, con Cambiasso che in extremis rintuzzò il vantaggio di Immobile. A Thiago Motta un altro 1-1 andrebbe probabilmente bene. Ad Antonio Conte decisamente no.

Venerdì 20 Dicembre 2019

