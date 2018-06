L'ex postina truffa parenti e amici

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore Garzillo«Sembrava una persona così a modo, sempre gentile». In paese continuano a ripeterlo, anche se frastornati dalla notizia della truffa così ben architettata. Tiziana Pirola, postina di 59 anni residente a Besana Brianza e per anni consulente finanziaria delle Poste di Carata, con i suoi modi gentili è infatti riuscita a ingannare almeno 40 persone (tra cui amici e parenti) intascando circa un milione e 100mila euro. Soldi che, secondo la guardia di finanza di Monza, finivano nel gioco d'azzardo.Ieri i militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lei e ai domiciliari per la sorella, Gianna, una 55enne di Sirone (Lecco) che aveva il ruolo di trovare clienti da raggirare.L'indagine è partita dalla denuncia fatta nel 2016 da una coppia di anziani coniugi che si erano accorti della truffa da parte della vicina di casa. In virtù del rapporto di conoscenza con Tiziana Pirola, tra il 2014 e il 2016 avevano versato alle Poste ben 165mila euro per investimenti finanziari. Soldi che, in realtà, andavano direttamente sul conto della donna, che avrebbe così foraggiato la sua dipendenza dal gioco.L'ex postina è riuscita a portare avanti la truffa perché ogni tanto versava sui conti dei truffati piccole somme di denaro a suo dire anticipi sugli interessi che in realtà era soldi sottratti ad altri clienti. Finché il figlio della coppia ha capito che c'erano troppe anomalie nelle modalità di accordo finanziario, a partire dalla consegna degli interessi in contanti.La vicenda era stata già trattata dalla trasmissione Mi manda RaiTre, che aveva incontrato la donna chiedendole spiegazioni. La Pirola aveva accettato il confronto, salvo poi chiudersi nel silenzio di fronte alle pesantissime accuse. «Non c'è solo il danno patrimoniale ma anche quello morale - ha commentato l'avvocato Debora Piazza, che rappresenta parte delle 40 vittime - stiamo parlando dei risparmi di una vita».riproduzione riservata ®