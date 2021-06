L'EX CAPITANO ROSSONERO

Luca Uccello

Il Milan dovrà sedersi ancora al tavolo delle trattative con Mino Raiola. Dovrà farlo se non vuole perdere a zero anche il suo (ex) capitano, Alessio Romagnoli. Il numero 13 rossonero, quello avuto a lungo da Alessandro Nesta, sta per entrare nell'ultimo anno di contratto e di rinnovo a oggi non se ne è ancora parlato nei dettagli.

Di sicuro Romagnoli, che ha concluso la stagione seduto in panchina, alle spalle di Kjaer e Tomori (l'annucio arriverà la prossima settimana), vuole guadagnare di più. Un adeguamento d'ingaggio che Paolo Maldini è disposto a concedere ma senza fare follie.

Quelle semmai le farà per Frank Kessie che si trova nella stessa situazione contrattuale del capitano. Il club rossonero non vuole perdere Romagnoli, non vuole farlo soprattutto a parametro zero, ma come è successo con Donnarumma non accetta nessun tipo di ricatto.

Per questo in caso di offerta Romagnoli potrebbe anche partire, lasciare Milano. Nei mesi scorsi si era parlato di Juventus, ma ora con l'arrivo di Allegri, e la voglia di progetto nuovo, la destinazione bianconera non sembra essere più possibile. Come per Gigio, anche Alessio non sembra avere il mercato sperato, soprattutto considerato che Casa Milan vuole avere un corrispettivo di almeno 15-20 milioni. E al suo posto? Il club sembra intenzionato a concedere un'altra possibilità a Caldara, di rientro dall'Atalana, oltre che a Gabbia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 05:01

